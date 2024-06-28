Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X

Производители смартфонов стараются оснастить свои флагманы лучшим в своем классе аппаратным обеспечением, и хотя это один из способов привлечь внимание масс и поднять цены на предстоящий продукт, мало что значит, если программное обеспечение недостаточно оптимизировано. В данном случае OnePlus Ace 3 Pro, похоже, преуспел в обоих аспектах, поскольку сравнительное видео показывает, что новый телефон превосходит iPhone 15 Pro Max по плавности работы приложений и общей плавности.

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Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X в паре с хранилищем UFS 4.0. Согласно ролику, опубликованному @TECHINFOSOCIALS в X, Android смартфон одерживает победу в нескольких сценариях.

На видео видно, что OnePlus Ace 3 Pro работает под управлением ColorOS 14, и помимо того, что флагман представляет новый пользовательский интерфейс, он демонстрирует не только плавное открытие и закрытие приложений, но и возможность сворачивания этих приложений с помощью различных действий с экраном. В iPhone 15 Pro Max этого не хватает, так как вы не можете свернуть приложение, проведя пальцем по левому или правому углу.



В iPhone 15 Pro Max свернуть приложение можно, только если взять палец в нижней части дисплея и провести им вверх. Кроме того, iPhone 15 Pro Max не может сворачивать приложения, работающие в ландшафтном режиме, снизу, что хорошо получается у OnePlus Ace 3 Pro. Одним словом, компания пытается создать впечатление, что телефон обладает большей универсальностью при ежедневном использовании.





