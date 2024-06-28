Процессор Snapdragon X от компании Qualcomm прошел бенчмарк PassMark и показал интересные результаты.

Процессор Snapdragon X от Qualcomm был протестирован в бенчмарке PassMark, и показал интересные результаты. Чип Qualcomm X1E84100 составляет достойную конкуренцию аналогам текущего поколения x86, но отстает от процессоров Apple и AMD. Новые процессоры Snapdragon X от Qualcomm были представлены на выставке Computex и привлекли внимание своей производительностью, особенно в области искусственного интеллекта.

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Однако сравнение с существующими чипами Apple, AMD и Intel показало, что они успешно конкурируют с новыми чипами Snapdragon X как по производительности CPU, так и GPU. Оценки производительности в играх также были неоднозначными.

Процессор Snapdragon X Elite X1E84100 от Qualcomm показал хорошие результаты в бенчмарке PassMark, хотя они не являются революционными, как Qualcomm обещала. Однако, в сравнении с обновленными чипами Apple и AMD, Snapdragon X отстает. В одноядерном тесте PassMark, Snapdragon X1E84100 получил достойные 3 895 баллов, сопоставимые с результатом Apple M2. Однако, по сравнению с AMD Hawk Point, производительность становится чуть хуже. В сравнении с Core Ultra 9 185H, Snapdragon X1E84100 выступает на высоком уровне. В многоядерных тестах Snapdragon X1E84100 набрал 23 272 балла, превышающих показатели планшетного чипа M4 от Apple, но снова уступает вычислительным аналогам.

Однако, несмотря на результаты в бенчмарке PassMark, процессоры Snapdragon X от Qualcomm не превосходят Apple M2 Pro и новые чипы M3. Кроме того, компании Intel и AMD скоро представят свои новые чипы Lunar Lake и Strix Point, которые поднимут производительность еще выше. Тем не менее, процессоры Snapdragon X сохраняют свою конкурентоспособность в сегменте ПК с искусственным интеллектом и являются единственной платформой, совместимой с Microsoft Copilot+.