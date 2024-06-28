В настоящее время стоимость костюма составляет $10 000, но цена может достигнуть $30 000.

Компания Apple представила свой знаменитый Macintosh в 1984 году. Основатель компании Стив Джобс возглавил этот проект, продемонстрировав революционное потребительское вычислительное устройство, которое в то время еще никто не производил в отрасли. Во время презентации некоторые, возможно, вспомнили костюм Джобса, а почему бы и нет? Джобс был известен тем, что носил повседневную одежду, поэтому если он надел костюм, значит, презентация Macintosh была особым событием. Для тех, кому интересно, тот самый костюм сейчас выставлен на аукцион.

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В настоящее время костюм выставлен на аукционе Julien's Auctions с текущей ставкой в 10 000 долларов. Однако предполагаемая сумма окончательной продажи составляет от 20 000 до 30 000 долларов.

"Темно-синий костюм в полоску от Brioni for Wilkes Bashford, в котором Стив Джобс изображен на рекламной фотографии, сделанной Бернардом Готфридом в январе 1984 года и предвещающей выпуск нового компьютера Macintosh.





Судя по фотографиям, швы костюма Стива Джобса не повреждены, но тот, кто попытается заполучить его в свои руки, скорее всего, оставит его себе как памятную вещь, а не наденет по особому случаю.