Eli Lilly and Company представила партнерство с OpenAI для создания новых антимикробных препаратов для лекарственно-устойчивых патогенов

Eli Lilly и OpenAI объединились для разработки новых антимикробных препаратов, эффективных против лекарственно-устойчивых патогенов. Проблема устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) особенно актуальна в странах с низким и средним уровнем дохода, где чрезмерное использование антибиотиков приводит к развитию лекарственно-устойчивых патогенов. Это сотрудничество представляет собой новаторский шаг в борьбе с этой проблемой.

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Диого Рау, исполнительный вице-президент Eli Lilly, отметил, что партнерство с OpenAI открывает новые возможности для ускорения открытия новых антимикробных препаратов и разработки специализированных технологий для борьбы с лекарственно-устойчивыми патогенами. Фармацевтическая компания уже давно рассматривает AMR как важный вектор в своем портфеле продуктов и выделила 100 миллионов долларов на фонд AMR Action Fund, цель которого - создать новые антибиотики к 2030 году.

Eli Lilly известна своими препаратами, такими как тирзепатид, который используется для борьбы с диабетом и ожирением. Он является агонистом GLP-1 и GIP и предлагается под торговыми марками Mounjaro и Zepbound.