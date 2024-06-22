Компания Sparkle представит графические процессоры Intel Arc в новых дизайнах BTF, AIO, Hybrid и Hydro, а также новые модели печатных плат, окрашенные в белый цвет

Семейство графических процессоров Intel Arc от Sparkle получит множество инновационных дизайнов, включая первую модель BTF, большинство концепций будет использовано в графических картах следующего поколения Battlemage Arc

Sparkle является одним из ведущих AIB-партнеров Intel и предлагает множество индивидуальных разработок для семейства графических процессоров Arc. Недавно компания представила линейку Luna, а в прошлом году показала несколько интересных дизайнов с жидкостным охлаждением.

реклама

Одним из самых интересных дизайнов, показанных Sparkle, стал Intel Arc A770 BTF edition, который поставляется со специализированным интерфейсом высокого энергопотребления на печатной плате, подключаемым прямо к разъему на материнской плате. Этот новый дизайн избавляет от необходимости использовать кабельные разъемы, что позволяет более аккуратно организовать кабельное хозяйство.

Пока что ASUS - единственная компания, которая объединяет GPU и материнские платы в рамках своей BTF-линейки ROG, TUF и PRIME, но, похоже, Sparkle хочет следовать этой тенденции и предлагает демонстрацию собственной концепции BTF для того, чтобы больше производителей материнских плат использовали новый интерфейс разъема.

Помимо нового дизайна BTF, Sparkle также продемонстрировала свои графические процессоры Intel Arc A770 в трех вариантах жидкостного охлаждения, включая дизайн AIO с 240-мм радиатором, который ведет к основному GPU, имеющему однослотовый дизайн. Есть и модель с гибридным охлаждением, в которой воздушное и жидкостное охлаждение объединены в одном корпусе. Эта карта имеет 2,5-слотовый дизайн с двумя 8-контактными разъемами и включает медную пластину со встроенным насосом и радиатором.



Наконец, есть решение Hydro water block, в котором используется дизайн Bitspower. Все три дизайна являются high-end для такого GPU, как Intel Arc A770, но все равно приятно видеть инновации уровня энтузиастов, которые Sparkle делает для карт Intel.





Sparkle также готовит новую белую печатную плату, которая будет использоваться в high-end GPU Intel Arc A770. Она будет намного дороже стандартных черных печатных плат, но для тех, кто хочет иметь полностью белый внешний вид ПК, Sparkle уже готовит такую возможность.



Еще Sparkle также предлагает концепт вентилятора, основанного на том же графическом процессоре Arc A770, который отличается очень вытянутым дизайном с двухслотовой компоновкой. О цене и доступности пока ничего не сообщается.





