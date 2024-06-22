Компания Maxsun полностью посвятила себя разработке материнских плат MoTD "Mobile on Desktop", представив на выставке Computex новые варианты от Intel и AMD

В настоящее время компания предлагает несколько дизайнов на базе процессоров Intel и AMD текущего поколения, таких как Raptor Lake (13/14-е поколение), Meteor Lake (Core Ultra 100) и AMD Ryzen Hawk Point (серия 8040), но компания также сообщила, что планирует выпустить новые и обновленные дизайны позже в этом году с чипами Intel Core Ultra 200(V) Arrow Lake, Lunar Lake и AMD Ryzen AI 300 "Strix Point".

В последние годы сегмент MoTD набирает обороты: крупнейшие OEM-производители предлагают такие конструкции в качестве DIY или готовых решений для игровых ПК. Эти решения просто берут мобильные чипы и устанавливают их в материнские платы настольного класса, предлагая хорошую цену и отличный набор функций при минимальной стоимости. Кроме того, эти мобильные чипы работают очень эффективно, предлагая производительность, аналогичную настольным решениям.

Пока что линейка Maxsun начинается с SK Thin Mini H45-AIO T2V, оснащенной процессором Intel Core i7-13620H, который предлагает 10 ядер (6+4), 16 потоков, тактовую частоту до 4,90 ГГц и TDP в диапазоне 35-115 Вт. Материнская плата выполнена в форм-факторе ITX 170x170 мм и имеет два слота DDR4 SO-DIMM, слот Gen3x4 M.2, 1 слот SATA, 4 порта USB 3.2 Gen1, 4 порта USB 2.0 и получает питание через разъем 12В/19В DC Jack. Материнская плата также оснащена 4-контактным разъемом.

Maxsun также предлагает более мощный вариант Intel Core i7-14650HX в своей плате SK-HM770-B MoTD, которая имеет 16 ядер (8+8), 24 потока, тактовую частоту до 5,2 ГГц, 30 МБ кэша и TDP в диапазоне от 55 до 157 Вт. Это немного более крупный ITX-дизайн размером 190x190 мм с расширенными возможностями на входе и выходе, такими как 2 слота Gen4x4 M.2, 4 слота SATA, полноразмерный слот PCIe x16 и PCIe x1, 4 порта USB 3.2 Gen1, 2 порта USB 2.0, HDMI Type-C и стандартный 24-контактный плюс 8-контактный интерфейс процессорного разъема. Процессор имеет TDP до 90 Вт.

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Далее следует новейшая материнская плата SK-Thin mini MTL-AIO T1 155H MoTD от Maxsun, которая оснащена процессором Intel Core Ultra 7 155H, предлагающим 16 ядер (6+8), 22 потока, тактовую частоту до 4,8 ГГц, до 24 МБ кэша и TDP в диапазоне 20-115 Вт (45 Вт по умолчанию). Дизайн этой материнской платы очень похож на вариант 13-го поколения.

Maxsun не останавливается на Intel, поскольку у них также есть несколько вариантов для AMD, в частности, SK-Thin mini 8840HS-AIO T1, которая представляет собой материнскую плату форм-фактора ITX размером 170x170 мм с 8-ядерным и 16-поточным APU Ryzen 7 8840HS. Эта материнская плата оснащена 2 портами USB 3.2 Gen1 и 2 портами USB 2.0 и работает при стандартном TDP 45 Вт. Также имеется один слот M.2 Gen4x4 и слот WiFi Key-E. В разговоре с Maxsun компания заявила, что эти материнские платы будут выпускаться по очень привлекательным ценам в сегменте от $400 до $500 в США.



Компания также собирается расширить семейство MoTD новыми вариантами Lunar Lake, Arrow Lake и Strix Point в конце 2024 года, что будет способствовать увеличению возможностей CPU, GPU и NPU.