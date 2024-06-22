Утечка изображений показывает большую вмятину на экране

С появлением Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 на выставке Galaxy Unpacked 2024, утечки и прототипы предоставили некоторую ключевую информацию о дизайне и спецификациях. Это уже не первый случай появления изображений прототипов новой серии.

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Последняя утечка от Сонни Диксона, о которой сообщает 9to5Google, дает нам больше информации о дизайне обоих раскладушек. Похоже, что Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 не будут иметь серьезных отличительных элементов от своих предшественников, а проблема складки экрана, похоже, сохранится и в шестом поколении серии Fold.



Глядя на макетные устройства, изменения в дизайне кажутся в лучшем случае незначительными. Первоначальные сообщения предполагали более широкое соотношение сторон для новой серии, что теперь кажется неточным. Единственное, что подтверждается фотографиями, - это более коробчатый дизайн и более острые углы, благодаря которым специфика дисплея остается неизменной до сих пор.

Пользователи Samsung давно надеялись, что складки на дисплее будут уменьшены, и рассчитывали, что это изменение будет включено в грядущие модели Fold. Однако, судя по макетам, складки не исчезнут в ближайшее время.

Утечки, указывающие на то, что компания использует ультратонкое стекло (UTG) для Flip и Fold 6, могут оказаться не такими уж надежными. UTG должно было помочь технологическому гиганту сделать экран более прочным, а также использовать новый формат шарнира для уменьшения заломов.

В Galaxy Z Flip 6 может быть установлен новый датчик основной камеры, поскольку массив камер на задней панели кажется более заметным, чем в Flip 5. Galaxy Z Fold 6 шире, чем Fold 5, и имеет тройное расположение камер на задней стороне, а отпечаток пальца находится на правой стороне устройства. Изображения также подчеркивают, что устройства будут тоньше и легче, чем их предыдущие версии.

Поскольку это всего лишь изображения прототипа, есть шанс, что финальная версия будет заметно отличаться и сможет устранить проблемы, возникшие в процессе проектирования.