MSI's MEG Ai1600T PCIE5 - стильный блок питания с RGB-подсветкой и впечатляющими характеристиками,

Новый блок питания MSI, получивший обозначение MEG Ai1600T PCIE5, соответствует последним стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. Это БП с номинальной мощностью 1600 Вт, оснащенный двумя 16-контактными разъемами (12V-2x6). В блоке питания оптимизирована общая коррекция коэффициента мощности с чередующейся конфигурацией PFC и используются высококачественные материалы, такие как SiC MOSFETs. Кроме того, он прошел сертификацию 80 Plus Titanium и имеет безмостовую конфигурацию, которая обеспечивает более высокую эффективность.

MSI улучшила дизайн и внешний вид своего семейства блоков питания MEG. MEG Ai1600T имеет черно-золотую текстуру на выходных отверстиях и RGB-пластину на боковой стороне, которую можно настроить с помощью утилиты MSI Center.

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С помощью этой же утилиты можно отслеживать различные статистические показатели блока питания в режиме реального времени. В комплект поставки входят герметичные кабели с желтыми метками на 16-контактных разъемах, которые гарантируют правильное подключение кабелей с обоих концов.

Помимо блока питания MEG, MSI также представила кулеры нового поколения MPG Coreliquid P Series AIO, которые теперь имеют обновленный дизайн. Новые кулеры AIO оснащены единым унифицированным кронштейном для систем AMD и Intel, вентилятором UNI Triple-Frame Fan, который упрощает установку вентиляторов и снижает вибрацию, предустановленным вентилятором и кронштейном радиатора, универсальным кабелем, который сокращает количество проводов, необходимых для установки кулера, а также новой системой управления кабелями EZ для более аккуратной сборки ПК.

Новые кулеры MPG Coreliquid AIO также будут поставляться с массивной 4,3-дюймовой IPS-панелью, которая полностью регулируется, что означает, что вы можете настроить ее по своему усмотрению без необходимости снимать кулер после установки. Это огромный экран, на который можно выводить обои, анимированные gif-файлы, статистику в реальном времени и многое другое.