Процессоры Intel Lunar Lake, Panther Lake и дискретные графические процессоры Battlemage получили расширенную поддержку в Linux 6.11

Процессоры Intel Lunar Lake, которые планируется выпустить в следующем квартале, уже получили широкую поддержку в Linux, и команда инженеров не останавливается на достигнутом: теперь они добавили новый патч, обеспечивающий поддержку DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), который снижает потребляемую мощность и, в свою очередь, повышает общую эффективность этих SOC с ультранизким энергопотреблением.

Хотя выпуск процессоров Panther Lake запланирован на вторую половину 2025 года, похоже, что команда Intel собирается сделать то, что у нее получается лучше всего - включить раннюю поддержку, чтобы быть готовой к тому моменту, когда придет время выпустить эти будущие чипы.

Новейшие патчи для Intel Panther Lake были добавлены в очередь на прошлой неделе и просто добавили новый идентификатор PCI-устройства (0xe428) в драйвер HDA и конфигурацию DSP. На данный момент это поддержка аудио и ничего существенного, но Phoronix сообщает, что с выпуском Linux 6.11 появятся и другие важные патчи. Panther Lake станет крупным обновлением и будет включать в себя технологии нового поколения, такие как P-ядра Cougar Cove и iGPU Celestial "Xe3".



Battlemage уже давно получает патчи в Linux, и по мере приближения к выпуску видно расширенную поддержку графической архитектуры. Новые патчи drm-intel-next-patches для драйвера DRM (Direct Rendering Manager) позволяют GPU Battlemage подключаться к дисплею. Кроме того, графический драйвер ядра Intel включает технологию Panel Replay для графических процессоров Xe2, которая является частью спецификации eDisplayPort 1.5 и предлагает конвейер с низким энергопотреблением для экономии энергии.





