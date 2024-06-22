По данным Sammobile, Samsung зарегистрировала товарный знак на свои SSD 990 EVO Plus и 9100 PRO в KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service).

Прошло больше года с тех пор, как появились первые SSD Gen5, но в то время как большинство производителей накопителей выпустили свои продукты, один из них по-прежнему молчит, и это никто иной, как Samsung.

Последним накопителем Samsung является 990 PRO, который предлагает одни из самых высоких скоростей среди дисков Gen4 - до 7450 МБ/с. Диск также оснащен радиатором с RGB-LIT и позиционируется как флагманский продукт корейского технологического дома, однако компания еще не рассказала о своих новых обновлениях Gen5. Компания выпустила на рынок продукты Gen5 корпоративного и дата-центрового класса, но для потребителей, похоже, лучшее что она может предложить, по-прежнему основано на старом стандарте Gen4.

Но несмотря на отсутствие официальных заявлений от самой Samsung, похоже, что компания втихую закрепила торговую марку за двумя новыми SSD, один из которых потенциально может быть поколения Gen5, которого все так долго ждали. По данным Sammobile, Samsung зарегистрировала товарный знак на свои SSD 990 EVO Plus и 9100 PRO в KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service).

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Samsung 990 EVO Plus может быть более массовым решением, использующим дизайн, похожий на 990 PRO, но в конфигурации без DRAM. Как правило, серии EVO и EVO Plus выпускаются в качестве экономичных вариантов. Между тем, схема наименования Samsung 9100 PRO является новой и может быть намеком на решения Gen5. Твердотельные накопители Samsung Gen3 и Gen4, такие как 970 PRO и 980 PRO, были легендарными устройствами хранения данных во всех отношениях, и учитывая, сколько времени Samsung уделяет своим решениям Gen5, можно ожидать, что они снова предложат отличное решение в целом.



