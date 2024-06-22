Snapdragon X Elite, установленный в ASUS Vivobook S 15, демонстрирует примерно одинаковые показатели одноядерных и многоядерных процессоров как при подключении к сети, так и при работе от аккумулятора.

Ранее было объявлено, что ASUS Vivobook S 15 работает под управлением Snapdragon X Elite от Qualcomm, но информации о его производительности было мало. Один из пользователей YouTube обнаружил, что независимо от того, подключен ли ноутбук к сети Windows 11 или работает от батареи, результаты одноядерных и многоядерных вычислений остаются практически неизменными, что впечатляет и подчеркивает достойные внимания характеристики производительности на ватт кремния на базе ARM.

Новое сравнение в бенчмарке Geekbench 6 показывает, что при работе Snapdragon X Elite от аккумулятора падение производительности составляет всего 3 процента.Сравнение производительности было проведено YouTube-каналом TechTablets, и ведущий был искренне впечатлен тем, как Snapdragon X Elite работает от батареи. По последним данным, новейшая SoC от Qualcomm оказалась всего на 3,17 % медленнее в одноядерном тесте при работе от батареи и на 1,75 % медленнее в многоядерном тесте.

Похоже, что устройство, установленное в ASUS Vivobook S 15, рассчитано на работу в полную силу, независимо от того, получает ли Snapdragon X Elite питание от стены или от батареи. Партнеры Qualcomm обычно имеют полную свободу в настройке пределов энергопотребления SoC в зависимости от конкретного сценария, поэтому, судя по этим показателям, ASUS не хочет, чтобы производительность падала при работе от батареи. Это решение отлично подходит для тех, кто хочет получить полный запас производительности при выполнении тяжелых задач, таких как рендеринг.



Единственный недостаток такого подхода заключается в том, что Snapdragon X Elite, работающий на повышенных мощностях, будет быстро расходовать заряд батареи. Кроме того, при каждом стрессовом воздействии на элемент питания ему приходится подавать на чип огромную порцию энергии, что может сократить срок службы батареи в долгосрочной перспективе. Однако пользователи, скорее всего, начнут искать новый ноутбук, прежде чем заметят тенденцию к сокращению времени работы.