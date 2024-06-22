Наличие дополнительных контроллеров Thunderbolt на M4 позволяет подключать больше мониторов с высоким разрешением и других периферийных устройств, требующих высокой пропускной способности.

Новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro оснащены новейшим процессором M4 от Apple, который производится по 3-нм техпроцессу второго поколения от TSMC, что само по себе является довольно большим достижением при обсуждении передовых производственных узлов. Однако есть несколько тонких изменений, которые компания внесла в свой последний Apple Silicon, что позволяет увеличить общую пропускную способность и расширить возможности. К ним относятся четыре контроллера Thunderbolt, что в два раза больше, чем у M3.

Ценная находка от @midnight_john1 на X показывает сравнение M3 и M4. На первом изображении, где показана графика M3, имеется один блок с двумя контроллерами Thunderbolt, в то время как на следующем изображении блоков в два раза больше, что дает четыре контроллера. Одним словом, M4 теоретически может обеспечить большую пропускную способность одного порта, что будет полезно, когда Apple анонсирует новую линейку MacBook Pro в конце этого года.

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Увеличение количества контроллеров Thunderbolt может привести к увеличению пропускной способности каждого порта, а это значит, что помимо увеличения скорости передачи данных, будущие владельцы MacBook Pro M4 смогут использовать эти порты для подключения мониторов высокого разрешения и работы с ними с более высокой частотой обновления.



Мало что говорит о том, что увеличение количества контроллеров Thunderbolt поможет повысить производительность при выполнении тяжелых рабочих нагрузок, но есть и другая выгода от их наличия, и мы можем увидеть ее в грядущем A18 Pro. На примере A17 Pro был показан игровой тест, в котором iPhone 15 Pro запускал Resident Evil Village на внешнем мониторе через порт USB-C, но разрешение и частота кадров были ограничены 1 560 x 720 и 30FPS соответственно.