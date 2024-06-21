Геймплей Metroid Prime 4: Beyond, показанный в трейлере, был снят на оригинальной консоли Nintendo Switch.

После того как Nintendo World Report опубликовали первый полноценный трейлер игры, они так же проанализировали разрешение и частоту кадров и сообщили, что все показанные в нем геймплейные сцены выполнены в разрешении 720p, что фактически подтверждает, что они были сняты на текущей Switch, а не на ее более мощном преемнике, который будет выпущен в следующем году.

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Несмотря на низкое по сегодняшним меркам разрешение, частота кадров в Metroid Prime 4: Beyond уже выглядит отлично: все сцены, показанные в трейлере, шли с частотой 60 кадров в секунду, за исключением последовательности, где Самус трансформируется в форму шара, что привело к очень короткому падению частоты кадров. Поскольку до выпуска игры еще несколько месяцев, в финальной версии все может измениться, поэтому нет никакой гарантии, что в док-режиме она действительно будет работать в разрешении 720p.



Помимо разрешения и частоты кадров, Nintendo World Report рассмотрел и другие визуальные особенности Metroid Prime 4: Beyond, включая освещение, которое в большинстве ситуаций выглядит отлично. Однако показанных в трейлере геймплейных эпизодов недостаточно для того, чтобы понять, будет ли в игре реализована окклюзия в реальном времени, поскольку несколько элементов предоставляют противоречивую информацию.