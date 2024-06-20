Galaxy Z Flip 6 будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3 с впечатляющим приростом производительности по сравнению с предшественниками.

До выставки Galaxy Unpacked 2024 осталось всего несколько недель, а слухи уже успели предоставить много информации о новых Galaxy Z Flip и Z Fold 6. В то время как дизайн в стиле "книжка" был ранее подтвержден для серии Fold, относительно Z Flip 6 было относительно меньше спекуляций. Теперь же последние бенчмарки Geekbench раскрывают производительность устройства и программное обеспечение, которое будет работать "из коробки". Согласно листингу Geekbench, Z Flip 6 будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти, что является достаточно большим скачком по сравнению с предшественником, который имел 8 ГБ RAM. Это подтверждает предыдущие предположения о том, что новая модель может похвастаться большим количеством оперативной памяти, и, возможно, с этим связана новая функция Galaxy AI. Flip 6 имеет модельный номер SM-F741B - это вариант для североамериканского и европейского рынков. В списке данные о процессоре представлены четырьмя кластерами блоков, указывающими на процессор Snapdragon 8 Gen 3, который будет обладать большей мощностью, чем Galaxy Z Flip 5. Чип будет иметь более высокую тактовую частоту 3,40 ГГц, работая на ядре Cortex-X4, что значительно увеличит производительность.



Еще один важный элемент в информации Geekbench раскрывает прирост производительности. Одноядерный результат устройства составляет 2 247 баллов, а многоядерный - 6 857, что на 13,2 и 30 процентов соответственно больше, чем у текущих моделей. Flip 6 демонстрирует значительное улучшение в бенчмарках и может быть хорошим показателем перспективной производительности, учитывая, что технология генеративного искусственного интеллекта является требовательным аспектом.



Как и в случае с серией Fold, цена на новый Z Flip 6 также будет повышена, возможно, из-за новых функций Galaxy AI, поставляемых вместе с устройствами. Ожидается, что его цена составит 1100 долларов, при этом, по слухам, в течение первых двух недель после анонса пользователи смогут приобрести вдвое больше памяти по той же цене. Такая высокая цена станет новым рекордом, ведь впервые Samsung собирается установить четырехзначную цену на базовую модель серии Flip.