Из последнего финансового отчета Embracer Group все узнали, что перезагрузка Alone in the Dark и новая игра Outcast не очень удались в коммерческом плане.

К сожалению, разработчик Alone in the Dark, компания Pieces Interactive, теперь закрыта Embracer. Новость пришла непосредственно от шведской студии, которая опубликовала лишь прощальное изображение в Twitter/X. Никакой другой информации ни от разработчика, ни от издателя на данный момент нет.

Связанная история Генеральный директор Embracer говорит, что большие однопользовательские игры, возможно, должны поднять цены или стать короче.

Pieces Interactive была основана в 2007 году. Ранее студия помогала Arrowhead Game Studios с Magicka 2 и ее DLC. В 2017 году их приобрела компания Embracer. Первыми проектами студии стали два дополнения к игре Titan Quest: Ragnarök и Atlantis.

Очевидно, что перезагрузка Alone in the Dark должна была стать их большим прорывом, но, несмотря на таких именитых актеров, как Дэвид Харбор и Джоди Комер, ничего не вышло. Но это не значит, что вам не стоит играть в этот ужастик.



Первое прохождение игры займет у вас около 7-8 часов, хотя многократное прохождение поощряется различными способами. Истории Эдварда и Эмили не слишком отличаются друг от друга, но разнообразие коллекционных предметов, секретов и разблокируемых концовок позволит некоторым игрокам надолго остаться в неведении, хотя у других может возникнуть желание выключить игру, прежде чем они соберут все коллекционные предметы.