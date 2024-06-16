Breaking Limit будет выпущен в двух версиях: стандартная версия и версия Ultra.

Компания Basemark представила свой новый бенчмарк Breaking Limit. Ориентированный на широкий спектр устройств, новый бенчмарк подходит для тестирования смартфонов, планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров (нижнего ценового диапазона). Для устройств более высокого класса Basemark также анонсировала Breaking Limit Ultra.

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Ключевое различие между стандартной и Ultra версиями заключается в разрешении рендеринга: первая рендерит в 1080p, а вторая - в 4K.

В обеих версиях Breaking Limit используется технология трассировки лучей. В бенчмарках используются отражения и тени с трассировкой лучей, а в Ultra-версии - еще и отражения с трассировкой лучей, окклюзия реального мира, объемный туман, размытие движения и временное сглаживание.

Кроме того, Basemark интегрировал поддержку тестов апскейлинга, включив в бенчмарк Ultra тесты Nvidia DLSS 2 и AMD FSR 2. Стоит отметить, что обе технологии апскейлинга настроены на качество "Сбалансированное", однако прямое сравнение результатов может быть неточным из-за различий в качестве и методологии рендеринга.

Официальные системные требования для обеих версий бенчмарка приведены ниже:

Операционные системы: Windows, Linux, iOS и Android

Графические API (в зависимости от операционной системы): DirectX12, Vulkan1.3 и Metal 3

Графический процессор с поддержкой трассировки лучей

Breaking Limit Ultra



Устройства Windows:

x64 CPU

Windows 10 или 11

8 ГБ оперативной памяти

Графический процессор с поддержкой трассировки лучей и 8 ГБ+ VRAM



Устройства Linux:

x64 CPU

Ubuntu 20.04 или 22.04 (другие дистрибутивы могут поддерживаться, но не тестируются)

8 ГБ+ оперативной памяти

Графический процессор с поддержкой трассировки лучей и 8 ГБ+ VRAM

Бенчмарк совместим с операционными системами Windows, Linux, Android и iOS и поддерживает три графических API: DirectX12, Vulkan и Metal. Хотя Basemark не подтвердила ни дату выпуска, ни цену, Breaking Limit, скорее всего, будет платная и бесплатная версии бенчмарка, как это было с предыдущими выпусками Basemark.