Плата выполнена в форм-факторе E-ATX, как и большинство материнских плат EVGA серии Classified

Компания EVGA разработала материнскую плату на чипсете AMD X670E для платформы Socket AM5 в сегменте энтузиастов, которая так и не попала на массовый рынок. Компания даже планировала присвоить плате свой желанный бренд Classified и продавать ее как X670E Classified.

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Прототипы этой платы были проданы на аукционе по цене более 1300 долларов. Плата выполнена в форм-факторе E-ATX, как и большинство материнских плат EVGA серии Classified, и оснащена мощным процессорным VRM, а также несколькими удобными для оверклокера функциями, такими как ориентированные сверху слоты памяти DDR5, обращенные вбок входы/выходы (включая входы питания), и в целом упрощенная компоновка, которая не будет мешать экстремальным решениям охлаждения.

У энтузиаста аппаратного обеспечения Цзячэна Лю было четыре таких прототипа, каждый из которых ушел с молотка. Единственная проблема этих прототипов заключается в том, что они "голые" - на них нет радиаторов для VRM процессора или чипсета, не говоря уже о радиаторах для двух слотов M.2 Gen 5 NVMe, которые не занимают место в Gen 5 x16 PEG. Еще одна проблема с этими платами заключается в том, что они не поддерживаются EVGA и поставляются только с начальным BIOS, который поддерживает процессоры Ryzen 7000 "Zen 4", но не грядущие Ryzen 9000 "Zen 5".

Скорее всего они вообще поддерживают серию Ryzen 7000X3D, что, вероятно, является основной причиной того, что на аукционах эти платы не стоили больше 1300 долларов за штуку. Энтузиасты все же могут придумать способ BIOS-модифицировать и подключить новейшую AGESA.