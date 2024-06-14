MAG Infinite E1 работает на базе процессора Intel Core i7

Компания MSI представила свой новый игровой компьютер MAG Infinite E1, который был разработан с учетом потребностей и требований геймеров. MAG Infinite E1 оснащен процессорами Intel 14-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Дизайн MAG Infinite E1 выполнен в стиле серии MAG.

Основой MAG Infinite E1 является процессор Intel Core i7. Сочетание с видеокартой NVIDIA RTX 40 серии позволяет повысить производительность и расширить графические возможности с помощью искусственного интеллекта.

Один из главных компонентов MAG Infinite E1 - это инновационная технология охлаждения Frozr AI Cooling от MSI. Она использует искусственный интеллект для анализа данных о температуре процессора и видеокарты и регулирует скорость вращения вентиляторов для создания оптимальной кривой охлаждения.

MAG Infinite E1 также оснащен движком MSI AI Engine, который обеспечивает оптимизацию игрового процесса. Он автоматически адаптируется к различным сценариям игры, развлечения и работы, настраивая производительность, подсветку и цвет экрана без необходимости вручную настраивать эти параметры.

MAG Infinite E1 был разработан с учетом долговечности и простоты обновления. Благодаря доступным компонентам, пользователь легко может модернизировать свою систему, добавляя память, обновляя процессор или видеокарту, чтобы держаться на передовом уровне игровых технологий.

