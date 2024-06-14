Пока SSD и видеокарты только-только освоили PCIe 5.0, уже готово решение для PCIe 7.0.

Компания Synopsys представила первое в отрасли комплексное решение PCIe 7.0, которое состоит из контроллера, модуля безопасности IDE, PHY и верификационного IP. Это решение предназначено для создания чипов следующего поколения, которые будут использоваться в суперкомпьютерах для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Решения PCIe 7.0 будут доступны на рынке в ближайшее время, обеспечивая высокую пропускную способность и низкие задержки при передаче огромных объемов данных для интенсивных вычислительных нагрузок ИИ.

По словам Джона Кетера, старшего вице-президента Synopsys по маркетингу и стратегии в области IP, компания Synopsys продолжает предоставлять проектировщикам доступ к новейшим интерфейсам в современных узлах, помогая им решать задачи, связанные с интенсивными вычислениями. IP-решение Synopsys для PCIe 7.0 комплексное решение на основе стандартов, которое поможет разработчикам начать работу над проектами следующего поколения для высокопроизводительных вычислений и ИИ, снизив риск интеграции сетевых микросхем и повысив энергоэффективность межсоединений.

Кроме того, компания Synopsys представит две новинки на конференции PCI-SIG Developers Conference в июне 2024 года. Это включает электрический-оптический-электрический (E-O-E) TX-RX в PCI Express 7.0 PHY IP, работающий на скорости 128 Гбит/с, а также PCIe 7.0 Controller IP. Компания также продемонстрирует взаимодействие экосистемы PCIe 7.0 IP с партнерами, включая Keysight Technologies, Samtec и Teledyne LeCroy.



IP-решение Synopsys для PCIe 7.0, включающее контроллер, модуль безопасности IDE, PHY и верификационный IP, будет доступно в начале 2025 года.