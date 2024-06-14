Китайская компания Montage Technology переименовывает линейку процессоров Intel Xeon 6E "Sierra Forest" и продает их как серию C6E.

Montage Technology - это та самая компания, которая ребрендировала предыдущие Xeon 5-го поколения Intel "Emerald Rapids" и продавала их как свои собственные. Теперь компания переименовала линейку Intel Xeon 6E "Sierra Forest" и продает их под маркой C6E с лозунгом "Pioneering Energy-Efficient Computing, Powering Green Growth".

Процессоры относятся к 6-му поколению Jintide E-Core CPU, и предыдущие поколения были такими же - перелицованными Xeon, которые Intel выпустила в прошлом.

Montage Tech заявляет о пяти SKU, среди которых C6710E с 64 ядрами, C6740E с 96 ядрами, C6746E со 112 ядрами, C6756E со 128 ядрами и топовый C6766E со 144 ядрами. В линейке не хватает двух чипов, Xeon 6780E и Xeon 6731E, оба из которых имеют 144/96 ядер, но разные тактовые частоты и показатели TDP.



Все эти чипы обладают теми же спецификациями, что и процессоры линейки Intel Xeon 6E "Sierra Forest" E-Core, например, поддерживают модули памяти DDR5 RDIMM с 8 каналами и скоростью до 6400 МТ/с. Эти чипы имеют 88 дорожек PCIe Gen 5.0 и совместимы с CXL 2.0. Все пять чипов поддерживают сокет LGA 4710 и имеют размеры 82x62 мм (размер упаковки). Как и семейство Intel Xeon 6E, процессоры 6-го поколения Jintide E-Core будут поддерживать платформы 2S (двухсокетные) и вмещать до 1 ТБ памяти.



Неизвестно была ли это официальная партнерская сделка с Intel или нет. Похоже, что дело обстоит именно так, поскольку нельзя перепродавать официальный продукт другой компании как свой собственный без того, чтобы материнская компания, производящая чипы, не знала о происходящем. Montage могла бы просто продавать их без перемаркировки, но, похоже, они хотят наклеить свой ярлык и создать впечатление, что чипы - их собственные.