Adreno X1 имеет до 6 шейдерных процессоров, 1536 FP32 ALU и может обрабатывать 96 текселей за цикл.

Компания Qualcomm представила новые подробности о графическом процессоре Adreno X1, интегрированном в последнюю серию процессоров Snapdragon X Elite/Plus.

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Adreno X1 - это первый графический процессор собственной разработки Qualcomm для систем Windows on ARM. Максимальная конфигурация этого GPU, известная как "X1-85", содержит цифры "8", указывающую на уровень GPU, и "5", обозначающую SKU.

Adreno X1 получит до 6-ти шейдерных процессоров, 1536 FP32 ALU и может обрабатывать 96 текселей за цикл. Он обеспечивает пиковую производительность до 4,6 TFLOPS и обрабатывает 72 миллиона пикселей в секунду. Он поддерживает основные графические API, включая DirectX 12.1 (Shader Model 6.7), DirectX 11, Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0.

Qualcomm сравнила Adreno X1-85 с мобильным процессором Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами Xe, утверждая, что Adreno X1-85 соответствует или даже превосходит производительность GPU Intel во многих играх в разрешении 1080p. Однако Qualcomm не предоставила конкретных подробностей об игровых настройках и тестовой платформе.

Кроме того, Qualcomm представила "Adreno Control Panel" - приложение для оптимизации игр и обновления драйверов, которое Qualcomm обещает обновлять не реже одного раза в месяц. Ноутбуки с Qualcomm Snapdragon X появятся в продаже с 18 июня, однако уже сейчас на них можно оформить предварительный заказ.