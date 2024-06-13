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ddr22
На Summer Game Fest 2024 компания BioWare сообщила много нового о Dragon Age: The Veilguard
В интервью с IGN директор игры Коринна Буше упомянула, что новая игра будет более сфокусированной на миссиях и менее открытой по сравнению с Dragon Age: Inquisition.

Компания BioWare представила новую информацию о грядущей игре Dragon Age: The Veilguard на мероприятии Summer Game Fest 2024. Известно, что игра будет фокусироваться больше на миссиях и менее на открытом мире, в отличие от предыдущей части, Dragon Age: Inquisition. 

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Несмотря на это, игрокам будет доступно обширное количество побочного контента, даже без открытого мира. Анонсировано также присутствие романтических отношений с компаньонами в игре, и в некоторых сценах будет присутствовать обнаженная натура. 

Команда разработчиков подчеркнула, что игра будет создана с большой тщательностью. Некоторые уровни и миссии будут более проработанными и детализированными, особенно в отношении мотивов и переживаний компаньонов. 

Разнообразие характеров и индивидуальностей компаньонов будет проявляться в романтических отношениях. Обнаженная натура будет присутствовать в этих сценах в зависимости от характера компаньона. Кроме того, BioWare обещает, что дружеские отношения в игре будут также захватывающими и интересными для игроков предпочитающих такой тип отношений.

Важным аспектом игры является возможность влиять на сюжет через принятие решений, которые были сделаны в предыдущих играх серии. В отличие от игры Dragon Age: Inquisition, где использовалось приложение Dragon Age Keep для импорта сохранений из предыдущих игр, в Dragon Age: The Veilguard эта функциональность будет реализована напрямую в создателе персонажей. 

Игроки смогут полностью воссоздать своего персонажа из предыдущей части, а также выбрать события, произошедшие в их версии предыдущих игр и это повлияет на ход сюжета игры.

Игру Dragon Age: The Veilguard планируется выпустить осенью 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Релиз, скорее всего, будет приурочен к 10-летию игры Dragon Age: Inquisition, которое приходится на период между 18 и 20 ноября.

#dragon age: the veilguard
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