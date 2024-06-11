Компания Obsidian Entertainment анонсировала игру Avowed, но официальная дата ее выхода была скрыта.

Студия Obsidian Entertainment, разработчик игры Avowed, случайно упомянула дату выхода игры, но после этого сразу удалила эту информацию. Во время прошедшего Xbox Showcase был показан новый трейлер игры, но дата ее выхода остается неизвестной. В блоге, сопровождающем трейлер, была указана дата 12 ноября 2024 года, но позже это упоминание было удалено. Однако кэшированный фрагмент блога все еще сохраняет планируемую дату выхода.

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Вероятно, гейм-директор Avowed специально упомянул реальную дату релиза, но из-за других игр, выпускающихся на Xbox, эта дата была изменена. Однако фаны Avowed все равно будут рады получить эту информацию. Сейчас неизвестно, будет ли игра действительно выпущена 12 ноября, но сейчас шансы на это кажутся невысокими.

Avowed была официально анонсирована для Xbox и PC в июле 2020 года. Игра разворачивается в вымышленном мире Эора, представленном ранее в франшизе Pillars of Eternity, и представляет собой ролевую игру от первого лица в жанре фэнтези.