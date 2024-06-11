В бенчмарке был отмечен двукратный прирост пропускной способности кэш-памяти L1 и L2 у Ryzen 5 9600X.

Процессор AMD Ryzen 5 9600X на базе архитектуры Zen 5 продемонстрировал значительный прирост пропускной способности кэш-памяти L1 и L2 в бенчмарке AIDA64 по сравнению с предыдущей моделью Ryzen 5 7600X, основанной на архитектуре Zen 4.

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Этот процессор является начальной моделью в линейке Ryzen 9000 и предлагает 6 ядер, 12 потоков, базовую частоту 3,9 ГГц и повышенную частоту 5,4 ГГц. Он также имеет 384 КБ L1, 6 МБ L2 и 32 МБ L3 кэша, а также одно ПЗУ с двумя отключенными ядрами.

Тесты показали, что пропускная способность кэша L1 и L2 у Ryzen 5 9600X значительно выше, чем у Ryzen 5 7600X. В частности, пропускная способность кэша L1 в чтении, записи и копировании составляет 3756,4 ГБ/с, 1884,4 ГБ/с и 3755,9 ГБ/с соответственно для Ryzen 5 9600X, в то время как у Ryzen 5 7600X эти значения составляют 2029,6 ГБ/с, 1026,9 ГБ/с и 2048,1 ГБ/с. Пропускная способность кэша L2 также значительно выше у Ryzen 5 9600X по сравнению с Ryzen 5 7600X.

Тестирование процессора также проводилось в бенчмарке CPU-z, где Ryzen 5 9600X показал результаты 775,9 балла в одноядерном и 6201,3 балла в многоядерном тесте.

Однако стоит отметить, что это ранний инженерный образец, и окончательная производительность может отличаться. В целом, улучшения кэша L1 и L2 в Ryzen 5 9600X выглядят многообещающе.