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ddr22
Анонсирован Phantom Line - кооперативный тактический шутер от первого лица
Phantom Line была, возможно, одной из самых впечатляющих демонстраций, представленных на PC Gaming Show в рамках Summer Game Fest 2024.

Это кооперативный тактический шутер от первого лица, разрабатываемый ANTISTATIC Studios, польской командой, состоящей из бывших разработчиков Cyberpunk 2077 и BioShock.

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Действие игры разворачивается в «постъядерной» Европе, а игрокам предстоит сыграть роль оператора, зачисленного в элитное подразделение специального назначения, которое занимается паранормальными явлениями. Нанятый компанией Mortfield Industries, персонаж будет отправлен в так называемый Железный коридор в Восточной Европе, где один из исследовательских центров Mortfield внезапно погрузился во тьму.


Один из главных активов игроков - программа H.U.S.K., позволяющая переносить сознание между искусственными телами. H.U.S.K. можно использовать в стратегических целях - для разведки, отвлечения, приманки и многого другого.

Мир Phantom Line полон паранормальных существ и необъяснимых явлений, называемых «аномалиями». Они просачиваются в мир через разрывы в пространственно-временной ткани.

Базой для игроков станет атомный корабль Icebreaker. Здесь они смогут настраивать свой H.U.S.K. и каюту, демонстрировать оружие и броню друзьям и, что самое главное, модифицировать свое снаряжение и тело.

Геймплей Phantom Line также включает в себя элементы выживания, такие как охота и приготовление пищи из диких животных. Игроки должны использовать все доступные ресурсы, экипироваться и подстраивать свою тактику под ситуацию на местности.

Разработчики представили пре-альфа-тест, который продлится до 18 июня. Заинтересованным игрокам достаточно присоединиться к официальному каналу Discord, чтобы получить ключ и опробовать Phantom Line.

#phantom line
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