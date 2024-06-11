В самый разгар Xbox Game Showcase 2024 компания Bethesda Game Studios представила не только первый трейлер к расширению Shattered Space, но и сообщила о том, что выпустила новое обновление Starfield.

После демонстрации, Bethesda выпустила видеоролик с глубоким погружением, в котором разработчики игры рассказали о новых возможностях и контенте. Одно из главных изменений - у оружия ближнего боя наконец-то появятся новые уровни, обеспечивающие увеличение урона. Кроме того, оружие ближнего боя можно будет улучшить с помощью системы крафтинга. Боеприпасы для оружия дальнего боя, по многочисленным просьбам игроков, тоже можно будет создавать.

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Кроме того, в игру была добавлена система сканеров для охоты за головами, позволяющая игрокам сканировать неигровых персонажей (NPC) и проверять, находятся ли они в розыске и, если да, то за какое преступление. Это связано с новой системой миссий Tracking Alliance, в которой есть бесплатная новая миссия, где игроков принимают в эту фракцию после пробного задания по поимке похитителя космических кораблей.





Последующие миссии Tracking Alliance будут платными. Первая из них, под названием «Стервятник», уже доступна для покупки за 1000 премиум-кредитов ($9,99). В этой миссии игрокам предстоит выследить бывшего снайпера Первой кавалерии, ставшего бандитом. Хорошая новость: владельцы Starfield Premium Edition получают 1000 Premium Credits в подарок, так что при желании они могут сразу же пройти эту миссию.

Во второй половине видеоролика рассказывается о платформе Creations, которая дебютирует в Skyrim в конце 2023 года. На ней вы найдете как дополнительный контент, созданный Bethesda, так и пользовательский, как бесплатный, так и премиум. Игроки уже могут найти новые квесты, роскошные дома, костюмы, модули и даже ларек с раменом.

Несколько проверенных создателей уже представили планы по созданию новых миссий, дополнительных компаньонов, нового оружия (возможно, с многозарядным режимом стрельбы) и многого другого. Конечно, любой желающий может создать контент для Starfield уже сейчас, используя Creation Kit, доступный для загрузки через Steam.