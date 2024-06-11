В последние дни AMD активно работает над поддержкой GFX12 или RDNA 4.

Официальный драйвер вычислительного ядра Linux от AMD теперь получил дополнительную поддержку графических процессоров RDNA 4, что гарантирует полную поддержку при выпуске.

реклама

Говоря об AMDGPU, компания добавила поддержку DCN 4.0.x, GC 12.0, GMC 12.0, обновления SMU 13, MES 12, а также незначительные изменения для новой архитектуры RDNA 3.5 и новых APU Ryzen AI 300 «Strix».

В последние дни AMD активно работает над поддержкой GFX12 или RDNA 4. Компания представила несколько новых улучшений и усовершенствований, чтобы гарантировать, что платформа Linux не будет обделена во время официального выпуска. На этот раз инженеры AMD выпустили новые обновления для драйверов AMDGPU и AMDKFD, оба из которых посвящены исправлениям, связанным с RDNA4.





Более значительные изменения внесены в вычислительный драйвер ядра Linux от AMD, в который были добавлены расширенные возможности работы с APU Ryzen в плане ограничений памяти и ограничений по умолчанию. Новые исправления касаются «смежных выделений vRAM» и работы с VRAM, обеспечивая более плавный отклик при вычислениях в Linux через APU Ryzen. Сосредоточение внимания на APU стало важным для AMD, так как с шумихой вокруг ИИ, фокус сместился на «мобильные» процессоры.

Драйвер для Linux также добавляет поддержку APU GFX1151 «Strix Halo» и GFX1152 «Krackan Point», которые сохранят GPU RDNA 4.

Похоже, что AMD готовит Linux для своей архитектуры GPU следующего поколения, и на этот раз поддержка на этапе выпуска будет в полном объеме. Совсем недавно Team Red выпустила несколько патчей, направленных на драйвер RadeonSI OpenGL и компилятор ACO от Valve, так что можно с уверенностью сказать, что работа в Linux с RDNA 4 будет гораздо более плавной, чем когда-либо.