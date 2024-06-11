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ddr22
Дизайн Pixel Watch 3 будет похож на Watch 2
Дизайн новых часов будет похож на предыдущую модель Pixel Watch 2, за исключением некоторых изменений.

Согласно утечкам информации, ожидается, что Pixel Watch 3 от Google будет иметь схожий дизайн с предыдущей моделью, но с некоторыми изменениями. Носимые часы, вероятно, будут выпущены вместе с серией Pixel 9 в октябре этого года. 5k рендеры высокого разрешения, представленные 91 Mobiles и OnLeaks, демонстрируют дизайн Pixel Watch 3 со всех сторон. Они показывают, что новые часы будут иметь тот же формат дисплея и круглую рамку без ободка, что и их предшественники.

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Корпус Pixel Watch 3 будет толще, чем у предыдущей модели, возможно, из-за увеличения емкости аккумулятора до 307 мАч. Также изменением стало замена ремешков с защелкой на застежку. Датчики на задней панели останутся такими же, как и у предыдущих моделей.

Изображения часов показывают черный цвет, но возможно, будут доступны и другие варианты цвета. Ожидается, что Pixel Watch 3 будет работать на операционной системе WearOS. Также считается, что размеры будут примерно такими же, как и у предыдущих моделей - около 40,79 x 40,73 x 14 мм.


#pixel watch 3
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Google Pixel Watch 3 получат версию большего размера
Google планирует выпустить Pixel Watch 3 в двух размерах
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