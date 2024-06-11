Устройство будет работать на базе APU Phoenix от AMD, но никаких подробностей не приводится.

XPG показала свое новое портативное игровое устройство, известное в настоящее время как NIA, и оно имеет несколько интересных особенностей, о которых большинство конкурентов до сих пор не упоминали.

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Потенциально, самой интересной особенностью, которую реализовала XPG, является модуль LPCAMM2 с поддержкой до 64 ГБ памяти LPDDR5x. XPG не сообщила, с каким объемом оперативной памяти будет поставляться NIA, но 16 или 32 ГБ кажутся логичными вариантами.

Устройство будет работать на базе APU Phoenix от AMD, но никаких подробностей не приводится. XPG реализовала поддержку рендеринга с фовеатом (Foveated rendering — это метод рендеринга, в котором используется устройство отслеживания глаз), который, как утверждает компания, является эксклюзивной функцией. Это возможно благодаря фронтальной камере с функцией отслеживания движения глаз, но пока неясно, как именно она будет работать, ведь она не будет точно такой же, как в гарнитуре VR.

NIA будет поставляться с твердотельным накопителем XPG Gammix S55, который представляет собой M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe-накопитель объемом до 2 ТБ.

Размер экрана с разрешением 1080p и частотой 120 Гц не был назван, но должен обеспечивать яркость до 500 нит.



