Они сертифицированы по стандарту 80 Plus Titanium, что гарантирует высочайшую энергоэффективность и производительность

Компания Thermaltake представила новые блоки питания Toughpower TF3 Titanium и Toughpower SFX Titanium мощностью 1200 Вт.

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Они сертифицированы по стандарту 80 Plus Titanium, что гарантирует высочайшую энергоэффективность и производительность, и предназначены для поддержки оборудования с новейшими стандартами ATX 3.1 и PCIe Gen 5.

Оба блока питания оснащены родным разъемом PCIe Gen 5.1 12+4 pin и используют качественные японские электролитические конденсаторы 105°C/221°F.

Серия TF3 Titanium (доступны модели мощностью 850 Вт, 1000 Вт, 1300 Вт и 1650 Вт) отличается низким уровнем пульсационного шума <30 мВ и регулировкой напряжения <±2% для повышения стабильности.

Thermaltake Toughpower SFX Titanium 1200 W имеет компактный форм-фактор, его размеры составляют всего 125 мм (Ш) x 63,5 мм (В) x 103,8 мм (Г). Доступность и цена пока неизвестны.