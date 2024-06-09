Radeon RX 7700 XT Pure Frostpunk 2 Edition от Sapphire выглядит еще лучше вживую.

Компания Sapphire является одним из редких партнеров AMD GPU AIB, кто имеет возможность показать что-то новое на Computex 2024. Пресса успела представить новую видеокарту Sapphire Radeon RX 7700 XT Pure Frostpunk 2 Edition в начале прошлого месяца, а теперь видеокарта была показана в живую.

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Многим игрокам понравилась оригинальная игра Frostpunk, и им не терпится познакомиться с Frostpunk 2, когда ее выпустят 25 июля. Новинка Sapphire с белыми вентиляторами и кожухом с элементами Frostpunk на задней панели способна привлечь пользователей.

В коробке будет идти игровой код для игры версии Deluxe Edition, а также некоторые другие приятные мелочи, в том числе накладные клавиши и значки.

Radeon RX 7700 XT основана на 5 нм графическом процессоре Navi 32, содержащем 54 вычислительных блока, что в общей сложности составляет 3456 потоковых процессоров.

AMD нацелилась на игры с разрешением 1440p. Карта оснащена 48 МБ кэша Infinity Cache и 12 ГБ памяти GDDR6 18 Гбит/с с 192-битным интерфейсом памяти. Для питания требуется два 8-контактных разъема PCIe, для вывода изображения предназначено два выхода DisplayPort 2.1 и два HDMI 2.1.