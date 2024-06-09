Компания Team Group продемонстрировала свои новые портативные SSD-накопители на выставке Computex 2024

На выставке Computex 2024 компания Team Group продемонстрировала свои новейшие портативные SSD-накопители. И начала с T-Force M400, портативного SSD, который использует преимущества интерфейса USB4 40 Гбит/с для передачи данных - до 3700 МБ/с при чтении и до 3400 МБ/с при записи. M400 поставляется в версиях емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

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T-Create P35 - компактный портативный SSD-накопитель с высокой степенью защиты, оснащенный встроенным шифрованием и интерфейсом SSD Security Toolbox, который защищает данные даже от брутфорсинга и атак BadUSB.

Этот накопитель оснащен TCG-Opal 2.0 с 256-битным аппаратным шифрованием AES. Накопитель использует преимущества интерфейса USB 3.2 Gen 2 со скоростью передачи данных 10 Гбит/с и обеспечивает скорость чтения/записи до 1000 МБ/с. T-Create CinemaPr P31 - это высокопроизводительный портативный SSD-накопитель, предназначенный для цифровой кинематографии. Он предназначен для установки в популярные кинокамеры, а также в видеосистемы, состоящие из зеркальных фотоаппаратов и даже смартфонов.

Накопитель оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью передачи данных 20 Гбит/с и имеет скорость до 2000 МБ/с, достаточную для захвата необработанного видео в форматах 4K или 8K. Есть также T-Create CinemaPr R41 CFexpress 4.0 Type B - родственный продукт с аналогичными возможностями крепления к камере.

CinemaPr P33 Mag предназначен для создателей YouTube, которые используют для съемки контента iPhone Pro Max или аналогичные смартфоны высокого класса. Устройство вмещает 2 ТБ данных и поддерживает iPhone Pro Max через USB-C или Lightning, а также USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).

Пропускной способности и свободного места достаточно для записи 4K 60 FPS в течение 144 часов в формате ProRes. И наконец, PD20 ECO Mini - интересный портативный SSD-накопитель из переработанного океанического пластика, который весит всего 22 г, предлагает емкость до 4 ТБ и скорость передачи данных до 1000 МБ/с по USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с.