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ddr22
Super Flower представила блок питания Leadex Platinum 2800W для питания сразу четырех RTX 4090
Гигантский блок питания Super Flower Leadex Platinum 2800W может работать с четырьмя графическими процессорами GeForce RTX 4090 одновременно и имеет четыре разъема 12V-2×6

Гигантский блок питания Super Flower Leadex Platinum 2800W может работать с четырьмя графическими процессорами GeForce RTX 4090 одновременно и оснащен четырьмя разъемами 12V-2x6 1
Компания Super Flower представила новый блок питания Leadex Platinum ATX 3.1 - монстра мощностью 2800 Вт из коробки. Блок питания был разработан для удовлетворения требований высококлассных рабочих станций с несколькими видеокартами.

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Super Flower Leadex имеет сертификат 80 Plus Platinum и поставляется в исполнении ATX 3.1 и PCIe 5.1. БП, как утверждается, поддерживает высочайшую производительность со стабильным выходом и имеет только японские конденсаторы, что должно обеспечить премиальное качество.

С точки зрения дизайна, Super Flower Leadex ATX 3.1 PSU поставляется в форм-факторе E-ATX с массивной решеткой вентилятора, на которой установлен 140-мм вентилятор. Блок питания оснащен несколькими разъемами, включая четыре вилки 12V-2x6, девять 8-контактных выходов, пять 6-контактных выходов и стандартный 24-контактный разъем ATX для подключения к материнской плате. Блок питания представляет собой чудо инженерной мысли и предназначен для удовлетворения потребностей рабочих станций AI с поддержкой до четырех графических процессоров RTX 4090.
Super Flower не сообщает цену на этого монстра, но ожидается, что она превысит 1000 долларов США, учитывая его высокую мощность и соответствие новым стандартам ATX 3.1.

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