Новые корпуса ENERMAX отличаются повышенной эффективностью охлаждения, модульной внутренней структурой для более удобной установки комплектующих и прокладки кабелей.

Компания ENERMAX представила на выставке Computex 2024 несколько новых корпусов для ПК, включая Air240, Pano270 и Pano D58. Новые корпуса отличаются повышенной эффективностью охлаждения, модульной внутренней структурой для более удобной установки и прокладки кабелей, а также поддержкой материнских плат с разъемами на обратной стороне.

Новый ENERMAX Air240 - это корпус средней высоты, поддерживающий материнские платы формата ATX и имеющий стандартный дизайн с тремя боковыми сетчатыми панелями, что, по словам ENERMAX, должно повысить общую эффективность охлаждения.

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Air240 - это практически стандартный корпус для ПК, но в нем есть уникальная функция, которая позволяет перенаправить дефлектор отсека БП, чтобы обеспечить больший поток воздуха для видеокарты. Новые корпуса ENERMAX Pano270 и Pano D58, безусловно, привлекли большое внимание, поскольку они следуют современным тенденциям дизайна с изогнутой на 270 градусов стеклянной панелью, которая обеспечивает панорамный обзор основного оборудования.

Pano270 поддерживает материнские платы с разъемами на обратной стороне, и хотя этот корпус меньше по размеру и поддерживает материнские платы Micro-ATX, он все равно поддерживает кулеры AIO диаметром до 360 мм и до девяти вентиляторов.

Кроме того, корпус имеет 37 мм пространства для прокладки кабелей и может поддерживать воздушные кулеры CPU высотой до 170 мм. Pano D58 - это немного другой и более крупный аналог, и хотя у него такое же панорамное стекло, оно не изогнутое. Конечно, поскольку он больше, он поддерживает материнские платы ATX, кулеры AIO до 360 мм сбоку и сверху и до девяти вентиляторов. Он поддерживает блоки питания длиной до 250 мм, графические процессоры длиной до 420 мм и процессорные кулеры высотой до 180 мм. Все три корпуса должны появиться в продаже в ближайшее время.