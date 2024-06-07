Однако этот «жидкостный» кулер не имеет помпы, дизайн Noctua направлен на обеспечение эффективного охлаждения без нее

Компания Noctua, известная своими решениями для воздушного охлаждения, представила на выставке Computex прототип «жидкостного» кулера. Однако этот «жидкостный» кулер не имеет помпы, дизайн Noctua направлен на обеспечение эффективного охлаждения без нее.



Вместо традиционной помпы в конструкции Noctua используется двухфазный термосифон. Эта технология работает за счет нагрева жидкости, заставляя ее испаряться и циркулировать за счет разницы в плотности. Испарившаяся жидкость движется по паровой трубке к конденсатору, где она охлаждается и возвращается в жидкое состояние. Затем жидкость поступает обратно в испаритель, и цикл повторяется.

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Этот процесс похож на работу тепловой трубки, в которой Noctua имеет опыт. Noctua сотрудничала с компанией Calyos, специализирующейся на авиационном охлаждении, в рамках этого проекта термосифона. Процесс смены фаз позволяет поглощать большое количество тепла до испарения, что делает его подходящим для охлаждения энергоемких процессоров.



Цель - добиться производительности, сравнимой с жидкостным кулером «все в одном» (AIO), без таких недостатков, как шум насоса, вибрация и риск выхода из строя. Однако термосифон полагается на силу тяжести, поэтому радиатор (240 мм или 360 мм) должен быть установлен в корпусе сверху. Хотя в прототипе вентиляторы все еще прикреплены к радиатору, это устраняет необходимость в насосе.

На данный момент, по словам представителей Noctua, это долгосрочный проект, находящийся на ранней стадии разработки. Принцип действия термосифона показан на схеме ниже.

