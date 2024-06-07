Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
DarkFlash показала на Computex 2024 корпуса, водяной кулер AIO и механические клавиатуры
Также на выставке были представлены вентиляторы с последовательным подключением RGB и игровые кресла с регулируемым положением сидений.

На выставке Computex 2024 компания DarkFlash, производитель оборудования и аксессуаров для ПК, представила компьютерные корпуса DY450 и DY450L. Корпуса DY450 и DY450L отличаются универсальным дизайном и поддерживают материнские платы форматов ATX, Micro ATX и ITX, обеспечивая совместимость с широким спектром сборок.

реклама

В то время как DY450 предлагает достаточное внутреннее пространство с размерами L451 x W258 x H491 мм, DY450L делает еще один шаг вперед с немного большими размерами L451 x W258 x H568 мм.

Оба корпуса оснащены элегантной передней панелью ввода/вывода с портами USB 3.0, Type-C и HD Audio, обеспечивающими бесперебойное подключение и захватывающее звучание. Изготовленные из прочного материала SPCC 0,8 мм, эти корпуса выдерживают условия современных вычислений.

Модель DY450 поддерживает до 5 HDD или SSD, а модель DY450L обеспечивает широкие возможности хранения данных, поддерживая до 4 накопителей. Благодаря 7 и 9 слотам расширения, соответственно, и поддержке установки под углом 90 градусов, эти корпуса обеспечивают беспрецедентную универсальность в размещении и расположении компонентов.

    

Также на выставке были представлены вентиляторы с последовательным подключением RGB, игровые кресла с регулируемым положением сидений и водяной кулер AIO 360 мм.

     

Еще darkFlash продемонстрировала механические клавиатуры GD108 и GD68 с двумя и тремя модами. Они оснащены клавишами с горячей заменой и технологией антизапотевания на колпачках.

#darkflash
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
8
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
5
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
3
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
12
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
5
Nvidia выпустила графические драйверы для Windows 7 и 8
5
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
+
Новые наушники Sony LinkBuds планируется выпустить в 2024 году, WF-1000XM6 и WH-1000XM6 в 2025 году
+
Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
+
AMD официально подтверждает отсутствие поддержки Windows 10 для своих новых процессоров
5
Американский дрон-разведчик RQ-4B подозрительно долго кружит над акваторией Черного моря
1
Мошенники научились взламывать WhatsApp аккаунты без ведома владельца
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
323
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
17
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
126
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
2

Сейчас обсуждают

Смотрю за 404
04:52
Жалко, соцминимализм прикольный был. Крутое здание. У нас в городе за совком потихоньку достраивают, не сносят.
Microsoft представила технологию автоматического суперразрешения AutoSR
incognito_ineta
04:30
Знаем мы это импортозамещение. Направляющие Тайвань. Шпиндель Тайвань или Китай. Вероятнее всего Китай. Станина Китай. Система ЧПУ Китай. Электрика Китай. Возможно Шнайдер, произведённый в РФ. И...
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
Jet Shadow
04:25
Они давно были балаболами и завышали свои характеристики, 8ген 4 куда веселее по ТТХ , там по шести ядрам 3ГГц
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
Midnight Sun
04:18
Надеюсь, с ракетами? Повторим Карибский кризис?
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
Вячеслав Безруков
03:07
То есть теперь стоимость видях перевалит за 150 тысяч) "ушёл покупать RX 580"
Новый глава TSMC заявил, что настало время повысить цены на свою продукцию для Nvidia
Евгений Шрайнер
03:07
Интересно, за счёт чего более профитныюо масштабировать в плане качества, задержки ввода. Процы или видюхи или особо разницы нету
Microsoft представила технологию автоматического суперразрешения AutoSR
Вячеслав Безруков
03:05
Спасибо пожал. А я прогнозирую 6G к 2029 в России))
MSI начала выставку Computex-2024 с демонстрации увлекательных новинок в сфере искусственного интеллекта
Александр Дмитроченков
02:56
Десятка топ.
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
Александр Дмитроченков
02:56
Они просто пичкают операционку рекламой и слежкой за пользователям. Я больше чем уверен что она собирает всю информацию об устройстве, пользователе и собирает данные для отсылки на сервера Майкрософт....
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
Nvidia&Intel Hater
02:53
Это ровно тот же скрин про который ты орал перешарп,то есть ты просто пиздишь ток бы ляпнуть
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем