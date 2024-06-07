Также на выставке были представлены вентиляторы с последовательным подключением RGB и игровые кресла с регулируемым положением сидений.

На выставке Computex 2024 компания DarkFlash, производитель оборудования и аксессуаров для ПК, представила компьютерные корпуса DY450 и DY450L. Корпуса DY450 и DY450L отличаются универсальным дизайном и поддерживают материнские платы форматов ATX, Micro ATX и ITX, обеспечивая совместимость с широким спектром сборок.

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В то время как DY450 предлагает достаточное внутреннее пространство с размерами L451 x W258 x H491 мм, DY450L делает еще один шаг вперед с немного большими размерами L451 x W258 x H568 мм.

Оба корпуса оснащены элегантной передней панелью ввода/вывода с портами USB 3.0, Type-C и HD Audio, обеспечивающими бесперебойное подключение и захватывающее звучание. Изготовленные из прочного материала SPCC 0,8 мм, эти корпуса выдерживают условия современных вычислений.

Модель DY450 поддерживает до 5 HDD или SSD, а модель DY450L обеспечивает широкие возможности хранения данных, поддерживая до 4 накопителей. Благодаря 7 и 9 слотам расширения, соответственно, и поддержке установки под углом 90 градусов, эти корпуса обеспечивают беспрецедентную универсальность в размещении и расположении компонентов.

Также на выставке были представлены вентиляторы с последовательным подключением RGB, игровые кресла с регулируемым положением сидений и водяной кулер AIO 360 мм.

Еще darkFlash продемонстрировала механические клавиатуры GD108 и GD68 с двумя и тремя модами. Они оснащены клавишами с горячей заменой и технологией антизапотевания на колпачках.