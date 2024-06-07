Нестандартных устройств много не бывает.

На стенде компании Ajazz на выставке Computex 2024 было оживленно, а главными достопримечательностями стали клавиатуры с большими сенсорными экранами. Первая из них - низкопрофильная механическая клавиатура с 5-дюймовым (ну, 4,9-дюймовым) цветным емкостным сенсорным экраном.

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По физическим размерам клавиатура сопоставима с форматом 85%, но имеет раскладку 65%, при этом сенсорный экран расположен там, где, по идее, должен быть Numpad. Но это не самая странная конструкция.

Механическая клавиатура Smart Screen, это клавиатура на 60 % с 10,1-дюймовым прямоугольным экраном. Вы подключаете клавиатуру к компьютеру, а этот дисплей - к HDMI-устройству, и, по сути, получаете второй экран, который пригодится вам для отображения макросов в играх или даже во время творческой работы. Клавиатура выглядит как компьютер из 1980-х.

Пожалуй, самым интересным аспектом этих клавиатур с сенсорными экранами является то, что они не так уж и дороги. Например, клавиатура с 10,1-дюймовым экраном стоит менее 50 долларов. Такие цены вполне можно найти, если покопаться в корзинах запасных частей к смартфонам. Не нужны большие сенсорные экраны? У Ajazz есть вариант с крошечным светодиодным сегментным дисплеем.

Далее Ajazz показала нам игровую мышь Magnesium Alloy, в которой, как следует из названия, используется каркас из магниевого сплава, легкий и прочный на разрыв. Если вам не нужно, чтобы рама оставалась открытой и собирала грязь, в комплект поставки входит пластиковый кожух.

Также на выставке были представлены две управляющие деки от Ajazz, предназначенные для стримеров и создателей игр. Первая имеет 15 кнопок в раскладке 5х3 с вертикальным инфобаром, а вторая - 12 кнопок в раскладке 4х3 с двумя вертикальными инфобарами, шестью программируемыми поворотными регуляторами и шестью непрозрачными программируемыми кнопками внизу.