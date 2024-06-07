Новая Wooting 80HE - это 80-процентная версия оригинальной Wooting One, оснащенная всеми клавишами, которые вы ожидаете увидеть в раскладке TKL (tenkeyless).

Компания Wooting является пионером аналоговых клавиатур - клавиатур, в которых нажатие клавиши не равно 0 или 1, а скорее количественно оценивается в зависимости от хода клавиши. Клавиатура может измерять ход клавиши с шагом в 0,1 мм.

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Помимо многочисленных применений такой технологии в играх и творчестве, клавиатура также позволяет настроить точную точку срабатывания каждой клавиши, чего не может сделать обычная «цифровая» механическая клавиатура. Новая Wooting 80HE - это 80-процентная версия оригинальной Wooting One, оснащенная всеми клавишами, которые вы ожидаете увидеть в раскладке TKL (tenkeyless).

Каждая клавиша имеет индивидуальную RGB-подсветку. Электроника клавиатуры поддерживает частоту опроса 8000 Гц при времени отклика 0,125 мс. На стенде Wooting был установлен прибор, с помощью которого можно было увидеть реальное аналоговое движение клавиши.