Компания Thermaltake представила новую гоночную эко-систему под названием White Racing на выставке COMPUTEX.

Thermaltake представила новую экосистему симулятора гонок под названием White Racing. Она включает в себя два новых продукта - симулятор гонок GR500 Racing Simulator Cockpit White и Triple Racing Monitor Stand White.

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GR500 Racing Simulator Cockpit White является кокпитом для гоночного симулятора, который предлагает максимальное удовольствие от гонок и приятное игровое окружение. Кокпит выпускается в черном и белом цвете, что позволяет ему легко вписаться в различные стили интерьера. Он оснащен ковшообразным сиденьем из стекловолокна, которое обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий. Кроме того, кокпит имеет прочный алюминиевый профиль и стальную конструкцию для большей устойчивости. Он также совместим с популярными брендами гоночного оборудования, такими как Logitech, Fanatec и Thrustmaster.

Triple Racing Monitor Stand White - это подставка для трех мониторов, которая идеально интегрируется с кокпитом гоночного симулятора GR500. Она позволяет установить до трех 32-дюймовых мониторов и обеспечивает более широкую игровую сцену. Подставка имеет регулируемую высоту, возможность поворота экрана на 60° и складную конструкцию для экономии места.

Thermaltake обещает представить еще больше продуктов для улучшения экосистемы иммерсивных игр.