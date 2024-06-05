Ожидается, что эти процессоры будут работать на материнских платах Z890 и будут иметь более низкое энергопотребление.

В октябре 2024 года Intel планирует выпустить новое поколение настольных процессоров под кодовым названием Arrow Lake, которые будут продаваться под брендом Core Ultra 200. Эти процессоры появятся на рынке одновременно с материнскими платами Z890, которые уже готовы к выпуску. Первоначально они будут доступны для настольных платформ, а затем для ноутбуков.

реклама





Основным улучшением в процессорах Arrow Lake будет повышение производительности благодаря новым P-ядрам Lion Cove и E-ядрам Skymont, которые обеспечат прирост инструкций на 14% и 38% соответственно по сравнению с предыдущими поколениями. При этом энергопотребление новых чипов будет составлять 80% от показателей Raptor Lake, что делает их менее агрессивными с точки зрения энергоэффективности.

Процессоры Arrow Lake будут иметь новый брендинг и будут продаваться под названием Core Ultra 200. В первую очередь на рынок поступят разблокированные модели чипов, а затем чипы серии Non-K. Также стоит отметить, что партнеры Intel уже тестируют новые модули ОЗУ CAMM2 для материнских плат, которые позволяют увеличить скорость работы памяти и ужесточить тайминги.

На данный момент, информации о процессорах Arrow Lake от Intel недостаточно, но ожидается, что более подробные данные будут доступны в ближайшие несколько месяцев. Официальный релиз процессоров запланирован на октябрь 2024 года, и следует ожидать новостей по этому поводу.