Корпуса Goliath 9000D и Nimble 3500X оснащены системой InfiniRail от Corsair, которая позволяет перемещать вентиляторы для оптимизации воздушного потока, а также концентратором управления освещением и вентиляторами Corsair iCUE Link

9000D - это духовный наследник 1000D - полноразмерная башня без отверстий, в которой достаточно места для нескольких независимых DIY контуров жидкостного охлаждения, чтобы вы могли охлаждать жидкостью процессор, видеокарты и другие горячие устройства отдельно друг от друга.

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На самом деле, здесь можно установить два отдельных ПК, причем второй будет Mini-ITX, так что вы сможете запустить на нем свой стриминговый и OBS-сервер без какого-либо влияния на задержку игр на основной платформе. Имеется как минимум четыре больших крепления для радиаторов, на каждый из которых можно установить радиатор 480 или 420 мм. Из примера сборки видно, что в корпусе есть место для нескольких резервуаров, радиаторов и независимых контуров.

Следующая модель - 3500X, элегантно выглядящая средняя башня с современным передним левым углом без стоек, обеспечивающим панорамный обзор оборудования. Корпус оснащен боковыми вентиляционными отверстиями, которые утоплены в лоток для материнской платы, поэтому они не мешают большим видеокартам.

Также в корпусе имеются стратегически важные вырезы в лотке для материнской платы, поддерживающие такие форматы подключения к задней панели, как ASUS BTF, MSI Project Zero и GIGABYTE AORUS Stealth. За лотком материнской платы остается много свободного пространства, так что вы сможете побороться с 24-контактными кабелями и кабелями 12VHPWR. Оба корпуса оснащены системой InfiniRail от Corsair, которая позволяет перемещать вентиляторы для оптимизации воздушного потока, а также концентратором управления освещением и вентиляторами Corsair iCUE Link. Модель 3500X доступна уже сейчас, а 9000D появится в конце этого года.