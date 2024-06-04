MSI представила новые процессорные кулеры CORELIQUID MPG P Series и MAG A Series AIO на выставке Computex 2024

На выставке Computex 2024 компания MSI представила новые процессорные кулеры CORELIQUID MPG P Series и MAG A Series AIO. Новые версии кулеров будут оснащены разработкой MSI EZ DIY Designs и другими функциями, которые помогут выделить их на фоне конкурентов.

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Особое место занимает серия CORELIQUID P с обновленной 4,3-дюймовой IPS-панелью, которая позволяет регулировать угол наклона экрана в соответствии с потребностями пользователей. CORELIQUID MPG P Series также оснащена кронштейном UNI, который поставляется в предустановленном виде и поддерживает сокеты Intel и AMD.

Кулер также обладает новой функцией "один кабель для всех", которая упрощает подключение, объединяя кабели в один. Другими особенностями являются тройная рамка UNI Triple Frame, которая упрощает установку, снижает вибрации вентилятора, и трубки из материала EPDM, обеспечивающие устойчивость к высоким и низким температурам и превосходную гибкость, а также снижение испарения охлаждающей жидкости.



Кроме CORELIQUID MPG P Series, на выставке были представлены также кулер MAG CORELIQUID I Series AIO и более доступный по цене кулер MAG CORELIQUID A Series AIO. MAG CORELIQUID I Series AIO также оснащен кронштейном UNI и другими функциями EZ DIY Designs, но не имеет экрана. MAG CORELIQUID A Series AIO имеет треугольный дизайн водоблока и также поставляется с кронштейном UNI и предустановленными вентиляторами.



К сожалению, MSI не раскрыла подробности о ценах и датах начала продажи новых моделей. Однако ожидается, что они скоро появятся на полках магазинов и будут доступны для тестирования.