На выставке Computex 2024 компания MSI представила новые видеокарты серий SUPRIM FUZION и EXPERT FUZION, которые оснащены жидкостным кулером AIO

На выставке Computex 2024 компания MSI представила новые серии видеокарт SUPRIM FUZION и EXPERT FUZION, которые оснащены жидкостным кулером AIO. Хотя гибридные видеокарты с жидкостным и воздушным охлаждением существуют уже давно, редко можно увидеть, чтобы жидкостный кулер был интегрирован непосредственно в видеокарту, как это произошло с новыми моделями MSI. Компания заявляет, что это "первая в мире видеокарта с кулером "все в одном", хотя похожий дизайн был представлен компанией ASUS еще в 2019 году с видеокартой ROG MATRIX RTX 2080 TI. Теперь MSI адаптировала этот подход для видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4080 SUPER.

Выделяется новая модель MSI SUPRIM FUZION RTX 4090, получившая награду "Лучший выбор Computex 2024" и о которой слухи появились несколько дней назад. Она базируется на графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 4090 и имеет "запатентованную жидкостную систему, интегрированную внутри видеокарты". SUPRIM FUZION RTX 4090 имеет трехслотовый дизайн с двумя вентиляторами, один из которых, вероятно, используется для охлаждения радиатора AIO, а другой - для других компонентов.

Хотя на выставке не было представлено SUPRIM FUZION RTX 4090, мы имели возможность более подробно ознакомиться с моделью MSI EXPERT FUZION, которая оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER и системой охлаждения от Cooler Master. EXPERT FUZION также имеет два вентилятора в конфигурации push-pull и занимает три слота. Система AIO использует низкопрофильную помпу, медную пластину из микрофибры с утолщенным материалом для охлаждения памяти и GPU, а также кожух с алюминиевым литым шасси, усиливающий общую целостность видеокарты.

Пока MSI не раскрывает информацию о цене или дате выпуска новых видеокарт, но ожидается, что скоро будет проведена официальная презентация.