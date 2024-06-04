Компания AMD представила процессоры Ryzen 9000 для настольных ПК. Эти процессоры, работающие на новой микроархитектуре CPU Zen 5, обладают значительными улучшениями по сравнению с предыдущими поколениями. Они основаны на 4-нм техпроцессе, имеют 6-нм матрицу ввода-вывода и обещают 16-процентный рост IPC. Вместе с тем, они не поддерживают 3D V-cache, но способны работать на более высоких частотах разгона.
Процессоры серии Ryzen 9000 состоят из ядер, расположенных в комплексных матрицах процессора. Каждое ядро имеет 1 МБ выделенного кэша L2, а все ядра совместно используют 32 МБ кэша L3. Клиентская матрица ввода-вывода (cIOD) осталась без изменений по сравнению с предыдущим поколением и включает базовый iGPU, контроллер памяти DDR5 и PCI-Express Gen 5.
AMD анонсировала четыре модели процессоров для серии Ryzen 9000. Это Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Все они обладают высокими частотами разгона и различаются по количеству ядер и потоков. Кроме того, AMD заявляет о превосходстве производительности Ryzen 9 9950X над Intel Core i9-14900K в рабочих нагрузках и игровой производительности.
Вместе с процессорами AMD представляет новые чипсеты X870E и X870 для настольных ПК. Они обеспечивают подключение USB4 и PCI-Express 5.0 x16 на всех материнских платах. Процессоры серии Ryzen 9000 также совместимы с материнскими платами на чипсетах AMD 600-й серии при обновлении BIOS, а старые процессоры серий Ryzen 7000 и Ryzen 8000 должны работать на материнских платах на чипсетах AMD 800-й серии.
Цены на новые процессоры пока не объявлены, но ожидается, что они будут доступны в июле 2024 года. AMD также обещает долговечность AM5 до 2027 года. Обновление процессоров Ryzen 9000 должно значительно улучшить игровую производительность и предоставить пользователям более высокую частоту разгона. Ожидается, что эти процессоры станут популярными среди геймеров и профессионалов в сфере контента.
Компания AMD представила процессоры Ryzen 9000 для настольных ПК. Эти процессоры, работающие на новой микроархитектуре CPU Zen 5, обладают значительными улучшениями по сравнению с предыдущими поколениями. Они основаны на 4-нм техпроцессе, имеют 6-нм матрицу ввода-вывода и обещают 16-процентный рост IPC. Вместе с тем, они не поддерживают 3D V-cache, но способны работать на более высоких частотах разгона.