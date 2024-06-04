AMD анонсировала процессоры Ryzen серии 9000 для настольных ПК, основанные на новой микроархитектуре CPU «Zen 5».

Компания AMD представила процессоры Ryzen 9000 для настольных ПК. Эти процессоры, работающие на новой микроархитектуре CPU Zen 5, обладают значительными улучшениями по сравнению с предыдущими поколениями. Они основаны на 4-нм техпроцессе, имеют 6-нм матрицу ввода-вывода и обещают 16-процентный рост IPC. Вместе с тем, они не поддерживают 3D V-cache, но способны работать на более высоких частотах разгона.

Процессоры серии Ryzen 9000 состоят из ядер, расположенных в комплексных матрицах процессора. Каждое ядро имеет 1 МБ выделенного кэша L2, а все ядра совместно используют 32 МБ кэша L3. Клиентская матрица ввода-вывода (cIOD) осталась без изменений по сравнению с предыдущим поколением и включает базовый iGPU, контроллер памяти DDR5 и PCI-Express Gen 5.

AMD анонсировала четыре модели процессоров для серии Ryzen 9000. Это Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Все они обладают высокими частотами разгона и различаются по количеству ядер и потоков. Кроме того, AMD заявляет о превосходстве производительности Ryzen 9 9950X над Intel Core i9-14900K в рабочих нагрузках и игровой производительности.

Вместе с процессорами AMD представляет новые чипсеты X870E и X870 для настольных ПК. Они обеспечивают подключение USB4 и PCI-Express 5.0 x16 на всех материнских платах. Процессоры серии Ryzen 9000 также совместимы с материнскими платами на чипсетах AMD 600-й серии при обновлении BIOS, а старые процессоры серий Ryzen 7000 и Ryzen 8000 должны работать на материнских платах на чипсетах AMD 800-й серии.

Цены на новые процессоры пока не объявлены, но ожидается, что они будут доступны в июле 2024 года. AMD также обещает долговечность AM5 до 2027 года. Обновление процессоров Ryzen 9000 должно значительно улучшить игровую производительность и предоставить пользователям более высокую частоту разгона. Ожидается, что эти процессоры станут популярными среди геймеров и профессионалов в сфере контента.