На выставке Computex 2024 компания Phanteks представила несколько новых и улучшенных корпусов, включая Evolv X², Eclipse G400A и G400N, NV5 MKII и NV9 MKII, а также Enthoo Pro II Server Edition XL.

На выставке Computex 2024 компания Phanteks представила несколько новых и усовершенствованных моделей корпусов. Одной из главных новинок стала модель Evolv X², которая, по словам производителя, была разработана с учетом потребностей современных пользователей.

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Дизайн корпуса привлекает внимание своей современной и изысканной эстетикой, с использованием матового алюминия и стекла для внутренних панелей. Особенности Evolv X² включают систему прокладки кабелей, удобное расположение вентиляторов для охлаждения компонентов и совместимость с материнскими платами с разъемами на обратной стороне.

Кроме Evolv X², Phanteks представила новую серию корпусов Eclipse G400A и G400N, являющихся преемниками популярной линейки P400. Обновленные модели получили новый дизайн, способствующий усилению воздушного потока, а также систему укладки кабелей и поддержку материнских плат с разъемами на обратной стороне. Eclipse G400A будет поставляться с концентратором NEXLINQ, упрощающим управление D-RGB и вентиляторами, а G400N будет иметь двойное закаленное стекло с окном для кабелей.



Компания также обновила модели корпусов NV5 и NV9, представив обновленные версии NV5 MKII и NV9 MKII, которые получили поддержку материнских плат с разъемами на обратной стороне. В дополнение к этому Phanteks представила новую модель Enthoo Pro II Server Edition XL, разработанную для рынка серверов. XL-версия Enthoo Pro II Server Edition имеет двойной дизайн для более гибкого охлаждения, поддерживает два блока питания и обеспечивает возможность установки большого количества вентиляторов, а также поддерживает 8-10 накопителей SSD и 10 слотов PCI.

Новые корпуса Phanteks уже доступны на рынке по следующим ценам: Evolv X² стоит $149,99/€149,90, Eclipse G400A и G400N - $99,99/€99,90 и $129,99/€129,90, обновленные NV5 MKII и NV9 MKII - $109,99/€109,90 и $249,99/€249,90, а Enthoo Pro II - Server Edition XL - $269,99/€269,90. Компания Phanteks продемонстрировала свою способность предлагать разнообразные модели корпусов, сочетающих новые технологии и функциональность, чтобы удовлетворить потребности различных типов пользователей и рынков.