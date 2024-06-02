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ddr22
Выход игры Little Nightmares III отложен до 2025 года
Игра будет доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.

Supermassive Games и Bandai Namco объявили, что выход игры Little Nightmares III был отложен до 2025 года. Разработчики решили уделить ей больше времени. Дополнительную информацию об игре обещают предоставить позже.

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Little Nightmares III – это приключенческая игра, в которой игроки следят за путешествием главных героев по имени Лоу и Одиночка. Они ищут путь, который поможет им выбраться из загадочного Ниоткуда. История разворачивается в ловушке под названием Спираль, в которой друзьям приходится работать вместе, чтобы выжить в опасном мире, а также справиться с растущей угрозой.

Little Nightmares III предлагает возможность сыграть в сетевом кооперативе или в одиночной игре вместе с искусственным интеллектом в роли компаньона. Игра будет доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.


#little nightmares iii
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