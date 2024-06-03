Hellblade 2 уже доступна на ПК и Xbox, а также доступна через Game Pass.

Недавно Ninja Theory выпустила новый патч для игры Hellblade 2, который исправляет различные проблемы и добавляет улучшения. Одним из самых значимых исправлений является устранение проблем с призрачностью генерации кадров, что должно улучшить визуальное восприятие игры. Кроме того, в патче внесены изменения в артефакты FSR3, решены проблемы с падениями и утечками памяти.

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Также были исправлены некоторые другие недочеты, включая отсутствие титров и проблемы с анимацией лиц. Кроме того, в патче добавлено предупреждение при выборе опции "Новая история", чтобы предотвратить случайное удаление прогресса сюжета текущего сохранения. Все это делает новый патч для Hellblade 2 значимым и ожидаемым обновлением для фанатов игры.

В то же время стоит отметить, что Hellblade 2 уже доступна на ПК и Xbox, а также через сервис Game Pass. Игра получила положительные отзывы от критиков, однако есть опасения, что высокая цена игры ($49) может отпугнуть потенциальных покупателей и не принести Microsoft ожидаемую прибыль.