Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк третьей части серии от Konami, возможно, будет отложен до 2025 года.

По неподтвержденным слухам, ремейк игры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami может быть отложен до 2025 года. Надежный источник billbil-kun утверждает, что эту информацию подтверждает одна из крупных международных компаний, а предполагаемая дата выпуска указана на 31 декабря 2025 года. Однако пока что нет никаких официальных подтверждений этой информации, поэтому возможно, что игра все же выйдет в этом году.

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Независимо от точной даты выхода, в ближайшие 10 дней ожидается анонс. После этого, будут приниматься предварительные заказы и будет объявлена дата выхода, которая может быть как в 2024, так и в 2025 году. Также ожидается выход коллекционного издания игры, однако его содержание пока не было подтверждено.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - это ремейк третьей части знаменитой игровой серии Metal Gear Solid, который будет создан на движке Unreal Engine 5. Пока еще не так много известно о самой игре, но по небольшим видеороликам видно, что разработчики стремятся полностью воссоздать оригинал, улучшить визуальные эффекты и расширить захватывающий стелс-геймплей, который и сделал оригинальную игру одной из лучших в серии.