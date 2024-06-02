Конфигурация процессоров Ryzen 9 включает два ПЗС и один IOD, а Ryzen 7 и Ryzen 5 - одно ПЗС и один IOD

Произошла утечка информации о предстоящих процессорах AMD Ryzen 9000 для настольных ПК. Утечка содержит данные о четырех моделях: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, все они основаны на архитектуре Zen 5. Эта информация была опубликована пользователем @wxnod в Twitter. Засекреченные материалы презентационного демонстративного графика AORUS обнаружились вчера, представляющие детали новых процессоров Ryzen 9000 и материнских плат 800-й серии.

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Согласно утечке, AMD разрабатывает четыре новых процессора: Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, Ryzen 9 9900X с 12 ядрами, Ryzen 7 9700X с 8 ядрами и Ryzen 5 9600 с 6 ядрами. Ожидается, что процессоры Ryzen 9 будут иметь конфигурацию с двумя чипами Zen 5 + 1 контроллером ввода-вывода (IOD), в то время как Ryzen 7 и Ryzen 5 будут иметь конфигурацию с одним чипом Zen 5 + 1 IOD. Каждый чип Zen 5 будет содержать 32 МБ кэша L3, а энергопотребление (TDP) будет колебаться от 65 Вт до 170 Вт.

Относительно памяти, утечка также показала некоторые улучшения в контроллере памяти для процессоров Ryzen 9000. Они будут поддерживать нативную скорость до 5600 МТ/с и скорость до 8000 МТ/с с использованием технологий EXPO/XMP. Было также сообщено о повышении тактовой частоты FCLK Infinity Fabric до 2400 МГц (по сравнению с 2000 МГц в процессорах Ryzen 7000 / Zen 4).

Кроме того, процессоры Ryzen 9000 Desktop будут иметь 16 дорожек PCIe Gen 5.0 для подключения дискретных графических ускорителей. Они также будут иметь 12 линий PCIe Gen 5.0 для слотов M.2 и интерфейсов чипсета, так что общее количество линий составит 28.

В отношении чипсетов, ожидается, что AMD представит несколько моделей PCH 800-й серии, включая X870E, X870, B850 и B840. Поддержка разгона процессоров Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000 будет предоставлена всеми чипсетами, кроме B840, который будет признан чипсетом начального уровня.

Официальная презентация процессоров AMD Ryzen 9000 ожидается на следующей неделе на выставке Computex 2024, а их выход на рынок запланирован на июль.