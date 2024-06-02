Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Утечка информации о новых процессорах AMD Ryzen Zen 5
Конфигурация процессоров Ryzen 9 включает два ПЗС и один IOD, а Ryzen 7 и Ryzen 5 - одно ПЗС и один IOD

Произошла утечка информации о предстоящих процессорах AMD Ryzen 9000 для настольных ПК. Утечка содержит данные о четырех моделях: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, все они основаны на архитектуре Zen 5. Эта информация была опубликована пользователем @wxnod в Twitter. Засекреченные материалы презентационного демонстративного графика AORUS обнаружились вчера, представляющие детали новых процессоров Ryzen 9000 и материнских плат 800-й серии.

реклама

Согласно утечке, AMD разрабатывает четыре новых процессора: Ryzen 9 9950X с 16 ядрами, Ryzen 9 9900X с 12 ядрами, Ryzen 7 9700X с 8 ядрами и Ryzen 5 9600 с 6 ядрами. Ожидается, что процессоры Ryzen 9 будут иметь конфигурацию с двумя чипами Zen 5 + 1 контроллером ввода-вывода (IOD), в то время как Ryzen 7 и Ryzen 5 будут иметь конфигурацию с одним чипом Zen 5 + 1 IOD. Каждый чип Zen 5 будет содержать 32 МБ кэша L3, а энергопотребление (TDP) будет колебаться от 65 Вт до 170 Вт.

Относительно памяти, утечка также показала некоторые улучшения в контроллере памяти для процессоров Ryzen 9000. Они будут поддерживать нативную скорость до 5600 МТ/с и скорость до 8000 МТ/с с использованием технологий EXPO/XMP. Было также сообщено о повышении тактовой частоты FCLK Infinity Fabric до 2400 МГц (по сравнению с 2000 МГц в процессорах Ryzen 7000 / Zen 4).

Кроме того, процессоры Ryzen 9000 Desktop будут иметь 16 дорожек PCIe Gen 5.0 для подключения дискретных графических ускорителей. Они также будут иметь 12 линий PCIe Gen 5.0 для слотов M.2 и интерфейсов чипсета, так что общее количество линий составит 28.

В отношении чипсетов, ожидается, что AMD представит несколько моделей PCH 800-й серии, включая X870E, X870, B850 и B840. Поддержка разгона процессоров Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000 будет предоставлена всеми чипсетами, кроме B840, который будет признан чипсетом начального уровня.

Официальная презентация процессоров AMD Ryzen 9000 ожидается на следующей неделе на выставке Computex 2024, а их выход на рынок запланирован на июль.

#amd ryzen 9 9950x
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
2
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
6
Еще 5 телефонов Xiaomi получат обновление HyperOS
4
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
8
Концерн «Калашников» представил беспилотник «Легионер-Е33К» с электрическим двигателем
+
Космический корабль Starliner готов к очередной попытке запуска
1
Европа закупает рекордное количество российских металлов
3
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 ещё для одной модели смартфона среднего класса
2
TWZ: израильские ракеты "Тамир" для ВС США – ключ к борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
+
Илон Маск обвинён в инсайдерской торговле на сумму свыше 7,5 млрд долларов
+
Энтузиасты создали специальную платформу для полного погружения у игру World of Tanks
3
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro
1
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
3
Eurasian Times: Немецкие военные «потеряли» новейшую ракету IRIS-T
+
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
2
Невзирая на предостережения США, Саудовская Аравия вкладывается в китайский ИИ-стартап Zhipu ai
+
Связанный с Telegram токен Notcoin обгоняет Solana, Dogecoin и XRP
+
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
В Индии успешно запущена первая в мире ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем
+
Samsung Galaxy Z Fold 6 получит более широкий экран и улучшенный дизайн
+

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
5
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
89
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
21
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
34
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
11
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
21
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
8
Аудитору PwC в Китае грозит рекордный штраф в ¥1 млрд в связи со скандалом вокруг China Evergrande
1

Сейчас обсуждают

Alex Ku
10:19
Бюджетный монитор за 299евро))) у нас он будет стоить еще дороже
AOC выпускает бюджетный игровой монитор 27G2ZN3/BK с частотой обновления 280 Гц
Ezdiumno_ru
10:19
Вопрос о быдле вы закрыли перейдя на личность. Это показательно. Как сказал один великий человек "Делить людей на себя и быдло может только тот, кто сам является быдлом"... Дальнейшую беседу считаю ...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
Ярослав Зеленский
10:18
А они не думали почему США прекратили разработки по этой теме?
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
Дмитрий Ниязов
10:16
Ну смотри, я вижу, ты не можешь думать логически. Это уже говорит о том, что тебе в принципе могут нравиться уродские аппараты. С дыркой в экране итп, короче, ассиметричные устройства, а это значит, ч...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
Виталий Нескоромный
10:15
Камера в центре - это неудобное ублюдство. Когда держишь телефон, вечно залапываешь камеру.
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
HP91
10:13
Эти идиоты сами себе придумываю проблемы , а потом занимаются хе..й. Реально у пиндрсов с головой печаль какая то
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Тайвань для США приоритетнее, чем Европа
Ezdiumno_ru
10:12
Кто вам сказал, что ваше мнение - единственно правильное? Да и вопрос, кто быдло, а кто нет - тоже открытый...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
Nvidia&Intel Hater
10:12
ты банально тупой свидетель керогаза интела и лучей.у вас клуб есть по интересам для таких мудаков здесь -прогрессивные пидарасы.Керогазы интела просто шлак.просрали все.куча недоядер не нужных.печи и...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Nvidia&Intel Hater
10:10
вы больны.как это связано вообще.еслив память текстуры не лезут.никакой кеш не поможет
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Дмитрий Ниязов
10:09
Нет, они ориентируются на быдло. Не надо думать, что среди фанатов Сони, которым я являюсь у меня всё в Соне нету быдла. Если был бы запрос на симметрию, а не на ублюдство, было бы симметрия. А так пр...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем