Этот компактный игровой ПК имеет 15,4-литровый корпус, который вмещает мощные компоненты.

Компания ACER представила новый игровой мини-ПК Predator Orion X, который имеет компактный 15,4-литровый корпус. Внутри этой машины установлены процессор Intel Core i9-14900KS и графический процессор RTX 4090, обеспечивая высокую производительность. Однако, чтобы избежать перегрева, в системе использована гибридная система охлаждения.

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Дизайн Predator Orion X вдохновлен космической капсулой и обладает тремя зонами для размещения компонентов, а также семью различными портами для подключения внешних устройств.

Хранение данных не является проблемой для этого мини-ПК, поскольку у него есть до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, два твердотельных накопителя M.2 (по 1 ТБ каждый) и отсек для твердотельных накопителей NVMe M.2. Возможности подключения тоже достаточно широки, включая USB-порты разных типов, разъемы микрофона и комбинированный разъем, а также разъемы RJ45. Производитель также предоставляет гарантию на год для этого игрового мини-ПК.

Predator Orion X (POX-650) будет доступен в Северной Америке в сентябре по цене от $2999,99, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в сентябре по цене от 2499 евро и в Китае в сентябре по цене от 29 999 юаней.